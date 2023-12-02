В Германии прошла жеребьёвка финальной стадии футбольного Евро 2024 года

В Эльбской филармонии в Гамбурге в субботу, 2 декабря, состоялась жеребьёвка финальной стадии чемпионата Европы 2024 года. Так, в матче открытия сыграют сборные Германии и Шотландии. Встреча пройдёт 14 июня на "Альянц-арене" в Мюнхене. Кроме того, в группе A оказались Венгрия и Швейцария. Матч первого тура запланирован на 15 июня в Кёльне.

Жеребьёвка финальной стадии чемпионата Европы 2024 года. Фото © Telegram / Матч ТВ

Группу B составили сборные Испании, Хорватии, Италии и Албании, C — Словении, Дании, Сербии и Англии. В квартете под литерой D сыграют Нидерланды, Австрия, Франция, а также победитель плей-офф отборочного раунда пути A по итогам Лиги наций (там сыграют команды Польши, Уэльса, Эстонии и Финляндии). В группе E оказались команды Бельгии, Словакии, Румынии и победитель пути B (Босния и Герцеговина, Украина, Израиль и Исландия). В группе F выступят Турция, Португалия, Чехия и победитель пути C (Грузия, Люксембург, Греция и Казахстан).

Всего в чемпионате Европы будут участвовать 24 команды, которые разбиты на шесть групп. Две лучшие сборные из каждого квартета попадают в 1/8 финала. Также в плей-офф окажутся четыре лучшие команды, которые заняли третьи места в группах.

Полуфинальные матчи плей-офф отбора на чемпионат Европы пройдут 21 марта 2024 года, финалы — 26 марта. Чемпионат пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.