Фанаты вывесили флаги РФ с надписью "Белгород" на открытии Евро-2024 в Германии 15 июня, 08:19 Открытие Евро в Германии. Обложка © VK / Живу футболом. Евро-2024

Несколько болельщиков пришли с российскими флагами на открытие чемпионата Европы по футболу в Германии, на одном из которых огромными буквами было написано: "Белгород". Во время прямой трансляции матча флаги несколько раз мелькали в кадре.

Флаг РФ на открытии Евро. Обложка © VK / Футбольный хулиган

Всё произошло накануне. В Мюнхене встретились команды ФРГ и Шотландии. Во время игры на трибунах неожиданно появились российские флаги. Фанаты вывесили их максимально близко к футбольному полю. Пока что не было официального запрета УЕФА зрителям проносить на стадионы флаги РФ.

Напомним, сборная России по футболу лишена права участвовать в международных турнирах. Чемпионат Европы стартовал 14 июня и завершится через месяц. Первыми провели игру команды ФРГ и Шотландии, она завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Авторы Татьяна Миссуми