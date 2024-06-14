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14 июня, 16:09

Сафонов официально перешёл в ПСЖ

ФК "Краснодар" официально объявил о переходе Сафонова в ПСЖ

Матвей Сафонов. Обложка © Сайт ФК ПСЖ

Матвей Сафонов. Обложка © Сайт ФК ПСЖ

Вратарь "Краснодара" и сборной России по футболу Матвей Сафонов официально стал игроком французского ПСЖ. Об этом сообщается в телеграм-канале российского клуба.

"Матвей Сафонов перешёл в ПСЖ. Французский клуб и "Краснодар" оформили трансфер голкипера "быков", — говорится в сообщении.

25-летний Сафонов является воспитанником "Краснодара", за основную команду провёл 175 матчей, из них 53 — на ноль. Клуб пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере.

Сумма сделки официально не раскрывается, но ранее итальянский журналист Фабрицио Романо говорил о сумме 20 миллионов евро с учётом бонусов.

ПСЖ подтвердил трансфер на своём сайте. Уточняется, что контракт заключён до 2029 года.

"Я очень рад присоединиться к "Пари Сен-Жермен", одному из крупнейших клубов мира с точки зрения его истории и побед. Мне не терпится встретиться с моими новыми товарищами по команде, защищать свои новые цвета и заставить болельщиков гордиться мною. Allez Paris!" — заявил Сафонов.

Сафонов оплатил: Вратарь "Краснодара" погасил задолженность по алиментам
Сафонов оплатил: Вратарь "Краснодара" погасил задолженность по алиментам

Напомним, информация о переходе вратаря в ПСЖ появилась в конце мая. При этом он недавно переходил в иностранный ФК и оказался под угрозой из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

Никита Никонов
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