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23 мая, 10:13

ПСЖ, предварительно, договорился о покупке вратаря сборной России

РБК: ПСЖ и "Краснодар" достигли договорённости по приобретению вратаря Сафонова

Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Французский футбольный клуб ПСЖ достиг договорённости о приобретении вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова.

Как сообщили "РБК Спорт", ссылаясь на источник, клубы устно договорились между собой, а сам Сафонов дал согласие на переезд в ПСЖ. Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения чемпионата России — в конце мая – начале июня. При этом в "Краснодаре" данную информацию пока не комментируют.

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Ранее стало известно о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России. Футбольные клубы "Краснодар" и французский ПСЖ обсуждают трансфер Матвея Сафонова и уже практически приблизились к согласованию. Предварительная стоимость российского вратаря составляет 18 миллионов евро.

Евгения Мосс
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