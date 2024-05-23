ПСЖ, предварительно, договорился о покупке вратаря сборной России
РБК: ПСЖ и "Краснодар" достигли договорённости по приобретению вратаря Сафонова
Матвей Сафонов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Французский футбольный клуб ПСЖ достиг договорённости о приобретении вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова.
Как сообщили "РБК Спорт", ссылаясь на источник, клубы устно договорились между собой, а сам Сафонов дал согласие на переезд в ПСЖ. Ожидается, что сделка будет официально оформлена после завершения чемпионата России — в конце мая – начале июня. При этом в "Краснодаре" данную информацию пока не комментируют.
Ранее стало известно о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России. Футбольные клубы "Краснодар" и французский ПСЖ обсуждают трансфер Матвея Сафонова и уже практически приблизились к согласованию. Предварительная стоимость российского вратаря составляет 18 миллионов евро.