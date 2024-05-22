Стало известно о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России

Футбольные клубы "Краснодар" и ПСЖ обсуждают трансфер вратаря Матвея Сафонова и уже практически приблизились к согласованию. Об этом узнал "Чемпионат" от источника, знакомого с ситуацией.

"Стороны вступили в переговоры несколько недель назад. За последние дни стороны приблизились к трансферу, но ещё ничего не согласовано", — говорится в сообщении .

Напомним, голкиперу Матвею Сафонову 25 лет, он — воспитанник "Краснодара". В этом сезоне спортсмен провёл в составе команды 29 матчей, пропустив 27 мячей. При этом десять встреч он сыграл "на ноль". Ранее он также был заявлен на матч с Сербией в составе сборной России. Помимо него из "Краснодара" в сборную также попал Сергей Волков. Остальные футболисты были из "Спартака", "Ростова", "Локомотива", ЦСКА, "Монако" и "Динамо".