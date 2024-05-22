Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 16:48

Стало известно о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России

"Чемпионат": "Краснодар" и ПСЖ обсуждают трансфер Сафонова за €18 млн

Матвей Сафонов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

Матвей Сафонов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / motya_39

Футбольные клубы "Краснодар" и ПСЖ обсуждают трансфер вратаря Матвея Сафонова и уже практически приблизились к согласованию. Об этом узнал "Чемпионат" от источника, знакомого с ситуацией.

"Стороны вступили в переговоры несколько недель назад. За последние дни стороны приблизились к трансферу, но ещё ничего не согласовано", — говорится в сообщении.

Как следует из информации на Transfermarkt, предварительная стоимость российского вратаря составляет 18 миллионов евро.

Лунёв рассказал, общается ли с украинцем, помогавшим ему перейти в "Байер"
Лунёв рассказал, общается ли с украинцем, помогавшим ему перейти в "Байер"

Напомним, голкиперу Матвею Сафонову 25 лет, он — воспитанник "Краснодара". В этом сезоне спортсмен провёл в составе команды 29 матчей, пропустив 27 мячей. При этом десять встреч он сыграл "на ноль". Ранее он также был заявлен на матч с Сербией в составе сборной России. Помимо него из "Краснодара" в сборную также попал Сергей Волков. Остальные футболисты были из "Спартака", "Ростова", "Локомотива", ЦСКА, "Монако" и "Динамо".

Николь Вербер
  • Новости
  • ФК Краснодар
  • ФК ПСЖ
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров