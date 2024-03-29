Лунёв рассказал, общается ли с украинцем, помогавшим ему перейти в "Байер"

Голкипер российской футбольной сборной и ФК "Карабах" из Азербайджана Андрей Лунёв не поддерживает контакты с гражданином Украины Антоном Астафьевым, помогавшим ему перейти в немецкий клуб "Байер". Об этом сам спортсмен рассказал в беседе с РИА "Новости".

"В последний раз общались, когда в "Байере" был. Он собирался приехать в Германию, но пропал. У нас общение было посредническое — он предложил этот вариант, связался с моими представителями, они больше коммуницировали. Он хотел присутствовать на сделке, но не получилось, потому что были коронавирусные правила", — объяснил агентству Лунёв.

Спортсмен добавил, что Астафьев так или иначе планировал поездку в ФРГ, но планам помешал украинский конфликт. После этого они с Лунёвым не общались. Вратарь отметил, что ему остаётся разве что выразить украинцу благодарность за помощь с трансфером в "Байер".