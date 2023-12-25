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Регион
Опубликовано 25 декабря 2023, 10:29

Россиянин попал в топ-3 вратарей группового этапа Лиги Европы

Андрей Лунёв попал в тройку лучших вратарей Лиги Европы по числу сейвов

Андрей Лунёв. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Андрей Лунёв. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Российский голкипер азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунёв стал одним из лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он разместился на третьей строчке рейтинга с 23 сейвами в шести матчах.

Как уже рассказывал Лайф, летом 2021 года Лунёв перешёл в леверкузенский "Байер" из "Зенита" на правах свободного агента. А в мае 2023-го 31-летний вратарь покинул клуб. В августе же стало известно, что футболист станет игроком "Карабаха".

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Первое место занял бразилец Вана из кипрского футбольного клуба "Арис" (30, шесть), а следом за ним расположился сербский голкипер польского "Ракува" Владан Ковачевич (27, шесть).

Помимо них в рейтинг также вошли Максим Коваль из "Шерифа" и Кьелл Схерпен из "Штурма", набравшие 23 сейва в шести матчах. А 21 сейв в шести играх совершили Петер Виндаль-Йенсен из "Спарты", Джек Батленд из "Рейнджерса". Также в список попали Шариф Кеуф, Антони Морис, Петер Абрахамссон, Тобиас Лаваль и другие.

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А ранее Лайф рассказывал, что Международная федерация футбола (ФИФА) огласила тройку претендентов на звание лучшего футболиста 2023 года. Финалистами стали 23-летний норвежец Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити", француз Килиан Мбаппе (ПСЖ) и знаменитый аргентинец Лионель Месси. При составлении списка учитывались их выступления за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.

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Николь Вербер
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