Россиянин попал в топ-3 вратарей группового этапа Лиги Европы

Российский голкипер азербайджанского "Карабаха" Андрей Лунёв стал одним из лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он разместился на третьей строчке рейтинга с 23 сейвами в шести матчах.

Первое место занял бразилец Вана из кипрского футбольного клуба "Арис" (30, шесть), а следом за ним расположился сербский голкипер польского "Ракува" Владан Ковачевич (27, шесть).

Помимо них в рейтинг также вошли Максим Коваль из "Шерифа" и Кьелл Схерпен из "Штурма", набравшие 23 сейва в шести матчах. А 21 сейв в шести играх совершили Петер Виндаль-Йенсен из "Спарты", Джек Батленд из "Рейнджерса". Также в список попали Шариф Кеуф, Антони Морис, Петер Абрахамссон, Тобиас Лаваль и другие.