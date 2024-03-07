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7 марта, 20:21

"Карабах" с Лунёвым в воротах едва не сотворил главную сенсацию футбольных еврокубков

"Байер" ушёл от поражения в матче с "Карабахом", забив на 92-й минуте

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" сыграл вничью с немецким "Байером" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Баку и завершилась со счётом 2:2.

Первый тайм остался за хозяевами, голами отметились Яссин Бензья (26-я минута) и Жуниньо (45+2). Гости смогли спасти встречу благодаря мячам Флориана Вирца (70) и Патрика Шика (90+2). Ворота "Карабаха" защищал российский голкипер Андрей Лунёв.

Ответный матч состоится 14 марта в Леверкузене.

"Реал" и "Манчестер Сити" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
"Реал" и "Манчестер Сити" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Байер" продлил серию без поражений, которая в нынешнем сезоне составляет уже 35 матчей. Это новый рекорд для клубов из Германии.

Ранее в Лиге чемпионов определились первые четвертьфиналисты. Ими стали "Бавария", обыгравшая "Лацио", и ПСЖ, победивший "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна.

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X / UEFA Europa League

Артур Лапсаков
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