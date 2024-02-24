"Байер" побил рекорд "Баварии" по серии игр без поражений среди клубов ФРГ

ФК "Байер" выиграл у "Майнца" в матче 23-го тура Бундеслиги и стал рекордсменом среди немецких команд по продолжительности серии игр без поражений. Об этом сообщила статслужба Opta Sports.

Встреча закончилась со счётом 2:1 и стала для леверкузенского клуба 33-й беспроигрышной в нынешнем сезоне (29 побед, четыре ничьи). Таким образом "Байер" побил рекорд "Баварии", которая в сезоне 2019/20 не проигрывала 32 матча.

"Байер" лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 61 очко.