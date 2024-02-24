"Байер" побил рекорд "Баварии" по серии игр без поражений среди клубов ФРГ
ФК "Байер" установил рекорд по длительности беспроигрышной серии среди немецких команд. Обложка © X / Bayer 04 Leverkusen
ФК "Байер" выиграл у "Майнца" в матче 23-го тура Бундеслиги и стал рекордсменом среди немецких команд по продолжительности серии игр без поражений. Об этом сообщила статслужба Opta Sports.
Встреча закончилась со счётом 2:1 и стала для леверкузенского клуба 33-й беспроигрышной в нынешнем сезоне (29 побед, четыре ничьи). Таким образом "Байер" побил рекорд "Баварии", которая в сезоне 2019/20 не проигрывала 32 матча.
"Байер" лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 61 очко.
Ранее Life.ru писал, что "Байер" разгромил "Баварию" и закрепился в лидерах. Встреча прошла в Леверкузене и завершилась со счётом 3:0.