"Бавария" проиграла третий матч подряд и отстаёт от лидера чемпионата уже на 8 очков

"Бавария" потерпела поражение от "Бохума" в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:3.

Голами в составе победителей отметились Такума Асано (38-я минута), Кевен Шлоттербек (44) и Кевин Штёгер (78, с пенальти). У гостей забили Джамал Мусиала (14) и Гарри Кейн (87). Стоит отметить, что мюнхенцы играли вдесятером с 77-й минуты после удаления Дайо Упамекано.

Это третье поражение "Баварии" подряд, чего не было с 2015 года. Ранее подопечные Томаса Тухеля проиграли "Байеру" в чемпионате страны и "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Клуб с 50 очками идёт на втором месте в Бундеслиге и отстаёт от лидирующего "Байера" уже на восемь очков. "Бохум" занимает 11-ю строчку, набрав 25 баллов.