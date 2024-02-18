"Бавария" проиграла третий матч подряд и отстаёт от лидера чемпионата уже на 8 очков
"Бавария" проиграла "Бохуму" в Бундеслиге, потерпев третье поражение подряд
"Бавария" потерпела поражение от "Бохума" в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:3.
Голами в составе победителей отметились Такума Асано (38-я минута), Кевен Шлоттербек (44) и Кевин Штёгер (78, с пенальти). У гостей забили Джамал Мусиала (14) и Гарри Кейн (87). Стоит отметить, что мюнхенцы играли вдесятером с 77-й минуты после удаления Дайо Упамекано.
Это третье поражение "Баварии" подряд, чего не было с 2015 года. Ранее подопечные Томаса Тухеля проиграли "Байеру" в чемпионате страны и "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Клуб с 50 очками идёт на втором месте в Бундеслиге и отстаёт от лидирующего "Байера" уже на восемь очков. "Бохум" занимает 11-ю строчку, набрав 25 баллов.
Ранее Life.ru рассказывал, что осуждённый за драку на Евро-2016 россиянин досрочно освободился из тюрьмы во Франции. В настоящий момент стоит вопрос о том, как Павел Косов будет возвращаться домой, ведь ситуация с воздушным сообщением за шесть лет сильно изменилась.