"Бавария" уступила "Лацио" в плей-офф Лиги чемпионов

Немецкая "Бавария" впервые в нынешнем сезоне потерпела поражение в Лиге чемпионов, проиграв в гостях итальянскому "Лацио". Прошедший в Риме матч 1/8 финала этого турнира завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В составе римлян гол забил Чиро Иммобиле, реализовав пенальти на 69-й минуте. Стоит отметить, что это случилось после того, как в штрафной "Баварии" грубо нарушил правила защитник гостей Дайо Упамекано. Он влетел шипами в ногу форварду "Лацио" Густаву Исаксену, за что и был удалён с поля. Ответная игра состоится в Мюнхене 5 марта.