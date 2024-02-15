"Бавария" уступила "Лацио" в плей-офф Лиги чемпионов
"Лацио" обыграл "Баварию" на своём поле в первом матче 1/8 финала ЛЧ
ФК "Лацио" перед игрой с ФК "Бавария". Обложка © Х / S.S.Lazio
Немецкая "Бавария" впервые в нынешнем сезоне потерпела поражение в Лиге чемпионов, проиграв в гостях итальянскому "Лацио". Прошедший в Риме матч 1/8 финала этого турнира завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В составе римлян гол забил Чиро Иммобиле, реализовав пенальти на 69-й минуте. Стоит отметить, что это случилось после того, как в штрафной "Баварии" грубо нарушил правила защитник гостей Дайо Упамекано. Он влетел шипами в ногу форварду "Лацио" Густаву Исаксену, за что и был удалён с поля. Ответная игра состоится в Мюнхене 5 марта.
Ранее Life.ru писал, что 10 февраля "Байер" победил "Баварию" в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Леверкузене и завершилась со счётом 3:0.