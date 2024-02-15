Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 02:32

"Бавария" уступила "Лацио" в плей-офф Лиги чемпионов

"Лацио" обыграл "Баварию" на своём поле в первом матче 1/8 финала ЛЧ

ФК "Лацио" перед игрой с ФК "Бавария". Обложка © Х / S.S.Lazio

ФК "Лацио" перед игрой с ФК "Бавария". Обложка © Х / S.S.Lazio

Немецкая "Бавария" впервые в нынешнем сезоне потерпела поражение в Лиге чемпионов, проиграв в гостях итальянскому "Лацио". Прошедший в Риме матч 1/8 финала этого турнира завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В составе римлян гол забил Чиро Иммобиле, реализовав пенальти на 69-й минуте. Стоит отметить, что это случилось после того, как в штрафной "Баварии" грубо нарушил правила защитник гостей Дайо Упамекано. Он влетел шипами в ногу форварду "Лацио" Густаву Исаксену, за что и был удалён с поля. Ответная игра состоится в Мюнхене 5 марта.

Сборная Катара во второй раз подряд выиграла Кубок Азии по футболу
Сборная Катара во второй раз подряд выиграла Кубок Азии по футболу

Ранее Life.ru писал, что 10 февраля "Байер" победил "Баварию" в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Леверкузене и завершилась со счётом 3:0.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • ФК Лацио
  • ФК Бавария
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров