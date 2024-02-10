Шаг на пути к чемпионству: "Байер" разгромил "Баварию" и укрепился лидером таблицы
"Байер" разгромил "Баварию" и продлил беспроигрышную серию до 21 матча
Момент из матча "Байера" и "Баварии". Обложка © X / Bayer 04 Leverkusen
"Байер" победил "Баварию" в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Леверкузене и завершилась со счётом 3:0.
Голами отметились Йосип Станишич (18-я минута), Алекс Гримальдо (50) и Джереми Фримпонг (90+5).
"Байер" набрал 55 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команда под руководством Хаби Алонсо ещё не проигрывала. "Бавария" идёт второй, имея в активе 50 очков.
А ранее в Катаре завершился Кубок Азии. Победителем турнира стала хозяйская сборная, которая в финале забила три гола с пенальти.