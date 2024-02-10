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10 февраля, 20:13

Шаг на пути к чемпионству: "Байер" разгромил "Баварию" и укрепился лидером таблицы

"Байер" разгромил "Баварию" и продлил беспроигрышную серию до 21 матча

Момент из матча "Байера" и "Баварии". Обложка © X / Bayer 04 Leverkusen

Момент из матча "Байера" и "Баварии". Обложка © X / Bayer 04 Leverkusen

"Байер" победил "Баварию" в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Леверкузене и завершилась со счётом 3:0.

Голами отметились Йосип Станишич (18-я минута), Алекс Гримальдо (50) и Джереми Фримпонг (90+5).

"Байер" набрал 55 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команда под руководством Хаби Алонсо ещё не проигрывала. "Бавария" идёт второй, имея в активе 50 очков.

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А ранее в Катаре завершился Кубок Азии. Победителем турнира стала хозяйская сборная, которая в финале забила три гола с пенальти.

Артур Лапсаков
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