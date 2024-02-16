Осуждённый за драку на Евро-2016 россиянин досрочно освободился из тюрьмы во Франции
Mash: Российский футбольный фанат Косов вышел по УДО из французской тюрьмы
Футбольный болельщик Павел Косов, отбывавший срок в одной из тюрем Франции с 2018 года по обвинению в избиении другого любителя спорта из Британии, вышел по условно-досрочному освобождению. Об этом пишет Mash со ссылкой на его мать.
Женщина узнала о том, что её сын освобождён, от его адвоката. Остальные детали ситуации пока что не известны. В настоящий момент стоит вопрос о том, как Косов будет возвращаться домой, ведь ситуация с воздушным сообщением за шесть лет сильно изменилась.
Напомним, двух россиян — Павла Косова и Михаила Ивкина — задержали в 2018 году по обвинению в избиении британца Эндрю Беча на Евро-2016. В результате драки тот получил травму головы и остался инвалидом. Инцидент случился после встречи сборных России и Великобритании, когда 30 российских фанатов прорвались к трибунам англичан. После этого массовая драка переместилась на улицы города. В результате Ивкин получил три года тюремного срока, а Косова приговорили к десяти. Life.ru сообщал, что первый вернулся в Россию в январе 2021 года.
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