Осуждённый за драку на Евро-2016 россиянин досрочно освободился из тюрьмы во Франции

Футбольный болельщик Павел Косов, отбывавший срок в одной из тюрем Франции с 2018 года по обвинению в избиении другого любителя спорта из Британии, вышел по условно-досрочному освобождению. Об этом пишет Mash со ссылкой на его мать.

Женщина узнала о том, что её сын освобождён, от его адвоката. Остальные детали ситуации пока что не известны. В настоящий момент стоит вопрос о том, как Косов будет возвращаться домой, ведь ситуация с воздушным сообщением за шесть лет сильно изменилась.