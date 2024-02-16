Регион

Уведомления отключены

16 февраля, 12:19

Осуждённый за драку на Евро-2016 россиянин досрочно освободился из тюрьмы во Франции

Mash: Российский футбольный фанат Косов вышел по УДО из французской тюрьмы

Футбольный болельщик Павел Косов, отбывавший срок в одной из тюрем Франции с 2018 года по обвинению в избиении другого любителя спорта из Британии, вышел по условно-досрочному освобождению. Об этом пишет Mash со ссылкой на его мать.

Женщина узнала о том, что её сын освобождён, от его адвоката. Остальные детали ситуации пока что не известны. В настоящий момент стоит вопрос о том, как Косов будет возвращаться домой, ведь ситуация с воздушным сообщением за шесть лет сильно изменилась.

Убивший свою девушку шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус вышел по УДО
Убивший свою девушку шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус вышел по УДО

Напомним, двух россиян — Павла Косова и Михаила Ивкина — задержали в 2018 году по обвинению в избиении британца Эндрю Беча на Евро-2016. В результате драки тот получил травму головы и остался инвалидом. Инцидент случился после встречи сборных России и Великобритании, когда 30 российских фанатов прорвались к трибунам англичан. После этого массовая драка переместилась на улицы города. В результате Ивкин получил три года тюремного срока, а Косова приговорили к десяти. Life.ru сообщал, что первый вернулся в Россию в январе 2021 года.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Франция
  • Футбол
  • Происшествия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров