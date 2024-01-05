Убивший свою девушку шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус вышел по УДО

В ЮАР 37-летнего южноафриканского легкоатлета-паралимпийца Оскара Писториуса, которого осудили на 13 лет за убийство своей девушки, выпустили по условно-досрочному освобождению. К этому моменту шестикратный паралимпийский чемпион провёл в заключении чуть больше половины срока, передаёт радиостанция SABC.

Такое стало возможным благодаря тому, что в прошлом октябре Конституционный суд ЮАР признал за спортсменом это право. Писториус отбывал наказание в тюрьме страны Претории. Его освобождение проводилось в условиях повышенной безопасности и конфиденциальности, потому как, по мнению властей, на мужчину могли совершить покушение.

Тем не менее про Писториуса до декабря 2029 года, времени истечения его срока, никто забывать не собирается. За ним будет осуществляться постоянный надзор. Спортсмену нельзя будет общаться с прессой и выпивать. К тому же ему придётся ежедневно в определённые часы находиться дома, хотя, где именно он будет жить, пока неясно.