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Убийца депутата Старовойтовой передумал просить об УДО из-за "форс-мажора"

Исполнитель убийства Старовойтовой отозвал ходатайство о досрочном освобождении

13 декабря, 08:58
<p>Исполнитель убийства Старовойтовой отозвал ходатайство о досрочном освобождении. Обложка © ТАСС / Сергей Смольский</p>

Исполнитель убийства Старовойтовой отозвал ходатайство о досрочном освобождении. Обложка © ТАСС / Сергей Смольский

Виталий Акишин, совершивший убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой и приговорённый к 23,5 года тюрьмы в 2005 году, отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом пишет "Mash на Мойке".

Акишин уже отсидел две трети от всего срока. В ходатайстве он ссылался на свои положительные характеристики в колонии и поощрения, в связи с чем просил заменить ему срок исправительными работами. Однако сегодня заявление было отозвано им по причине "форс-мажора". Что именно произошло — не объясняется.

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Напомним, депутат Госдумы Галина Старовойтова была убита 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Петербурге. Организатор преступления Юрий Колчин и один из исполнителей — Виталий Акишин — были приговорены к 20 и 23,5 года лишения свободы. В 2015-м за организацию убийства Старовойтовой также был осуждён экс-депутат Михаил Глущенко. В 2021 году он тоже подавал на УДО, но суд ему отказал. Акишин попросил о досрочном освобождении 11 декабря.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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