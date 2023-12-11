Исполнитель убийства Галины Старовойтовой попросил об УДО

В ходатайстве Акишин указывает, что действующих взысканий и замечаний от работодателя и администрации исправительного учреждения у него нет, характеризуется положительно, участвует в благотворительной деятельности и общественной жизни (по истечении установленного срока неотбытая часть наказания была заменена ему на принудительные работы).

Напомним, депутат Госдумы Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Петербурге. Организатор преступления Юрий Колчин и один из основных исполнителей — Виталий Акишин — были приговорены к 20 и 23,5 года лишения свободы соответственно. В 2015-м также за организацию убийства Старовойтовой был осуждён экс-депутат Михаил Глущенко. В 2021 году он тоже подавал на УДО, но суд ему отказал.