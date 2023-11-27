Адвокат рассказал, на каких условиях журналистка Баязитова сможет выйти по УДО

Журналистка и автор телеграм-канала "Адские бабки" Александра Баязитова, которую приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сможет подать на условно-досрочное освобождение (УДО), когда будет отбыто 2/3 наказания. Об этом в беседе с Лайфом рассказал её адвокат Игорь Михеев.

Журналистка Александра Баязитова во время оглашения приговора 27 ноября. Видео © LIFE

По его словам, на сегодняшний день находившаяся почти год в СИЗО Баязитова с учётом нового правила пересчёта день за полтора отсидела уже порядка двух лет. При этом счёт пойдёт день за день только после вступления приговора в законную силу. Когда это произойдёт, пока неясно, ведь впереди ещё апелляция. Она может быть как через два месяца, так и через четыре. И, соответственно, на УДО, пояснил адвокат, Баязитова сможет подать, когда будет отбыто 2/3 от пяти лет.

"Судебная практика по УДО такая: признание вины учитывается, может послужить аргументом либо за, либо против. Но основное — это возмещение ущерба. Родственники ущерб возместили, то есть поэтому основания для УДО есть. Те деньги, которые там были, как бы они были там возмещены, в приговоре прописано, что возмещение ущерба было. Всё зависит от Александры, конечно, с признанием УДО будет более, скажем так, вероятнее, чем без признания, но это не категоричное требование — признание вины", — резюмировал собеседник Лайфа.