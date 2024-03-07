"Реал" и "Манчестер Сити" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
"Реал" сыграл вничью с "Лейпцигом" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
"Реал" и "Лейпциг" сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.
Оба гола пришлись на второй тайм. У мадридцев на 65-й минуте отличился Винисиус, ответный мяч уже через три минуты забил Вилли Орбан. Благодаря победе в первом матче (1:0) "Реал" по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.
В другой паре действующий чемпион "Манчестер Сити" победил датский "Копенгаген" (3:1, по сумме двух игр — 6:2) и также пробился в следующую стадию.
Ранее Life.ru рассказывал, что судья в чемпионате Испании дал финальный свисток за секунду до гола "Реала" и удалил автора мяча. В результате это решение было признано ошибочным, а арбитр был отстранён от игр.
X / Real Madrid C.F.