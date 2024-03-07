"Реал" и "Манчестер Сити" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Реал" и "Лейпциг" сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

Оба гола пришлись на второй тайм. У мадридцев на 65-й минуте отличился Винисиус, ответный мяч уже через три минуты забил Вилли Орбан. Благодаря победе в первом матче (1:0) "Реал" по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.