Судья дал финальный свисток за секунду до гола "Реала" и удалил автора мяча

Скандалом завершился матч 27-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Валенсией". Полузащитник столичной команды Джуд Беллингем забил победный мяч после финального свистка, а потом и вовсе был удалён с поля.

Встреча прошла в Валенсии. У хозяев на 27-й минуте отличился Уго Дуро, а на 30-й — Роман Яремчук, за гостей во время добавленного времени забил нападающий Винисиус Жуниор. Во втором тайме на 76-й минуте форвард "Реала" сравнял счёт, оформив дубль.

Стоит отметить, что конец матча выдался очень драматичным. Главный судья Хесус Хиль Мансано завершил игру за секунду до того, как Беллингем забил победный мяч. Игрок "Реала" выразил несогласие с таким решением, после чего получил красную карточку. Арбитр, в свою очередь, записал в протоколе, что спортсмен подошёл к нему "с агрессией и криками". Как передаёт La Republica, главный тренер столичной команды уже прокомментировал случившееся.

"Игрок ясно выразился, очевидно, что он яростно подошёл после гола, как это обычно бывает после того, что произошло, но это вовсе не было оскорблением", — заявил спортивный функционер.