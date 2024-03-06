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5 марта, 22:04

"Бавария" и ПСЖ стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов

Футболисты "Баварии" после одного из голов в ворота "Лацио". Обложка © X / FC Bayern München

Футболисты "Баварии" после одного из голов в ворота "Лацио". Обложка © X / FC Bayern München

Мюнхенская "Бавария" разгромила римский "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробилась в следующий раунд. Встреча прошла в Германии и завершилась со счётом 3:0.

Дублем отметился нападающий Гарри Кейн (38-я и 66-я минуты), ещё один мяч забил Томас Мюллер под самый свисток на перерыв. В первом матче, напомним, "Лацио" на домашней арене смог нанести "Баварии" сенсационное поражение со счётом 1:0.

В другой встрече ПСЖ благодаря дублю Килиана Мбаппе переиграл "Реал Сосьедад" (2:1) и пробился в четвертьфинал. Общий счёт — 4:1.

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Артур Лапсаков
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