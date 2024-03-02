Глава ФИФА отреагировал на введение синих карточек в футболе
Джанни Инфантино: ФИФА категорически против синих карточек
Президент FIFA Джанни Инфантино. Обложка © Shutterstock
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино категорически возражает против введения в футболе синих карточек. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис.
"Красная карточка против синей карточки. Ни за что", — привёл он слова президента FIFA на своей странице в соцсети X.
Напомним, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен ввести синие карточки, предполагающие удаление игрока с поля на десять минут за преднамеренный фол или споры с судьёй. Две такие карточки или комбинация из синей и жёлтой грозят уже красной и, как следствие, удалением из игры. Тестирование новых правил намечено на будущий сезон Кубка Англии и его женской версии. Бывший тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Сёмин полагает, что появление такой карточки может улучшить порядок проведения матча, но, чтобы определиться, надо её протестировать.