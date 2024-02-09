"Протестировать можно и у нас": Сёмин высказался о введении синих карточек в футболе

Появление в футболе синей карточки, удаляющей игрока с поля на десять минут, может улучшить порядок проведения матча. Об этом заявил бывший тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Сёмин. По его мнению, протестировать новый вид наказания можно не только в Англии, но и в нашей стране.

"Думаю, нововведение важно попробовать в определённых чемпионатах или в лигах, потом будут принимать решение — да или нет. Провести тестирование можно и у нас, в России: во второй лиге либо в первой. Когда пройдёт тестирование, тогда мы и определимся — испортит ли новое правило впечатление от игры или нет", — сказал тренер в интервью НСН.

Сёмин отметил, что определённые изменения нужны, так как сегодня в футболе происходит много затяжек времени: "Игроки много падают, много имитации происходит". Тренер также предположил, что таким образом хотят улучшить порядок матчей, чтобы футболисты меньше переговаривались с судьями.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен ввести синие карточки, которые предполагают удаление игрока с поля на десять минут. Показывать их собираются за преднамеренный фол или споры с судьёй. Причём две такие карточки или комбинация из одной синей и одной жёлтой грозят уже красной и, как следствие, удалением с поля. Тестирование новых правил намечено на будущий сезон Кубка Англии и его женской версии.