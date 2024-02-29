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29 февраля, 13:30

Стал известен вердикт по делу о допинг-тесте Погбы

Журналист Скира: Футболист Погба дисквалифицирован на 4 года из-за допинга

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Paul Labile Pogba

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Paul Labile Pogba

Полузащитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" и французской сборной Поль Погба получил дисквалификацию сроком на четыре года из-за нарушений антидопингового регламента. Об этом сообщил спортивный журналист Николо Скира.

"Полузащитник Поль Погба был дисквалифицирован на четыре года из-за положительного допинг-теста после матча "Удинезе" – "Ювентус" (20 августа)", — говорится в публикации на его странице в социальной сети X.

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Напомним, в начале сентября 2023 года центральный полузащитник "Ювентуса" и чемпион мира по футболу 2018 года Поль Погба сдал положительный допинг-тест после встречи с "Удинезе" (3:0), состоявшейся в первом туре итальянской Серии А. Проба спортсмена показала повышенный уровень тестостерона. Ситуация развернулась на фоне разговоров о возможном трансфере футболиста в саудовский клуб "Аль-Иттихад". Игрока заманивали заключением контракта на три года за 100 миллионов евро, но он предпочёл продолжить карьеру в "Ювентусе". В октябре Погба сдал тест повторно и вновь его провалил.

Юрий Лысенко
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