Стал известен вердикт по делу о допинг-тесте Погбы

"Полузащитник Поль Погба был дисквалифицирован на четыре года из-за положительного допинг-теста после матча "Удинезе" – "Ювентус" (20 августа)", — говорится в публикации на его странице в социальной сети X.

Напомним, в начале сентября 2023 года центральный полузащитник "Ювентуса" и чемпион мира по футболу 2018 года Поль Погба сдал положительный допинг-тест после встречи с "Удинезе" (3:0), состоявшейся в первом туре итальянской Серии А. Проба спортсмена показала повышенный уровень тестостерона. Ситуация развернулась на фоне разговоров о возможном трансфере футболиста в саудовский клуб "Аль-Иттихад". Игрока заманивали заключением контракта на три года за 100 миллионов евро, но он предпочёл продолжить карьеру в "Ювентусе". В октябре Погба сдал тест повторно и вновь его провалил.