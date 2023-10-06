Полузащитник "Ювентуса" Погба снова не прошёл допинг‑тест на тестостерон
Поль Погба. Обложка © Getty Images / Giuseppe Maffia
Футболист итальянского "Ювентуса" Поль Погба вновь не прошёл допинг-тест, в крови спортсмена обнаружен тестостерон. Об этом пишет Sky Sport Italia.
"Мне очень жаль. Мы ждём, что будет дальше, сейчас комментировать бесполезно. По-человечески мне очень жаль", — сказал журналистам главный тренер Массимилиано Аллегри.
Он не стал делать прогнозы о дальнейшей карьере Погбы в команде, однако известно, что футболисту грозит наказание в виде четырёх лет дисквалификации.
Как сообщалось, в начале сентября центральный полузащитник "Ювентуса", чемпион мира 2018 года Поль Погба провалил допинговый тест после матча с "Удинезе" (3:0) в первом туре итальянской Серии А. В организме 30-летнего француза обнаружили повышенное содержание тестостерона. Всё это произошло на фоне слухов о возможном переходе полузащитника в саудовский "Аль-Иттихад". Спортсмену предложили трёхлетний контракт на 100 миллионов евро, но Поль хотел остаться в "Ювентусе".