Полузащитник "Ювентуса" Погба снова не прошёл допинг‑тест на тестостерон

Футболист итальянского "Ювентуса" Поль Погба вновь не прошёл допинг-тест, в крови спортсмена обнаружен тестостерон. Об этом пишет Sky Sport Italia.

"Мне очень жаль. Мы ждём, что будет дальше, сейчас комментировать бесполезно. По-человечески мне очень жаль", — сказал журналистам главный тренер Массимилиано Аллегри.

Он не стал делать прогнозы о дальнейшей карьере Погбы в команде, однако известно, что футболисту грозит наказание в виде четырёх лет дисквалификации.