Полиция Нидерландов задержала двух польских футболистов сразу после матча
В Нидерландах полиция задержала футболистов "Легии" Жозуэ и Панкова
Обложка © Getty Images / Foto Olimpik, © Getty Images / SOPA Images / Grzegorz Wajda
В Нидерландах полиция задержала двух футболистов варшавского клуба "Легия" — Жозуэ и Радована Панкова. Об этом сообщает польское издание Wprost.
По данным журнала, всё произошло после окончания матча второго тура группового этапа Лиги конференций против АЗ, который 5 октября прошёл в Алкмаре и завершился со счётом 1:0 в пользу Alkmaar Zaanstreek. Игроки "Легии" уже собирались уехать со стадиона на автобусе, однако сотрудники полиции заблокировали выезд и вывели из салона Жозуэ и Радована Панкова.
Спортсменов заковали в наручники и посадили в служебный автомобиль, после чего доставили в отделение. Причины задержания пока не уточняются, однако известно, что прямо у автобуса футболисты поругались с сотрудниками службы безопасности. Конфликт в итоге завершился потасовкой, владелец "Легии" Дариуш Миодуски получил удар резиновой дубинкой.
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