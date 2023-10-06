Полиция Нидерландов задержала двух польских футболистов сразу после матча

В Нидерландах полиция задержала двух футболистов варшавского клуба "Легия" — Жозуэ и Радована Панкова. Об этом сообщает польское издание Wprost.

По данным журнала, всё произошло после окончания матча второго тура группового этапа Лиги конференций против АЗ, который 5 октября прошёл в Алкмаре и завершился со счётом 1:0 в пользу Alkmaar Zaanstreek. Игроки "Легии" уже собирались уехать со стадиона на автобусе, однако сотрудники полиции заблокировали выезд и вывели из салона Жозуэ и Радована Панкова.

Спортсменов заковали в наручники и посадили в служебный автомобиль, после чего доставили в отделение. Причины задержания пока не уточняются, однако известно, что прямо у автобуса футболисты поругались с сотрудниками службы безопасности. Конфликт в итоге завершился потасовкой, владелец "Легии" Дариуш Миодуски получил удар резиновой дубинкой.