Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба сдал положительный тест на допинг

Центральный полузащитник "Ювентуса", чемпион мира 2018 года Поль Погба провалил допинговый тест после матча с "Удинезе" (3:0) в первом туре итальянской серии А. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в организме 30-летнего француза обнаружили повышенное содержание тестостерона.

Самый "мужской" гормон относится к стероидам из группы андрогенов. Его нельзя принимать без назначения терапевта. Если повторная допинг-проба выдаст тот же результат, Погба рискует получить максимальное наказание в виде четырёх лет дисквалификации.

Новость о положительном допинг-тесте появилась на фоне слухов о возможном переходе полузащитника в саудовский "Аль-Иттихад". Ему предложили трёхлетний контракт на 100 млн евро и бонусы, но Поль, по последним данным, хотел остаться в "Юве".