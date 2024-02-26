Роналду нарвался на проверку после оскорбительного жеста фанатам в Саудовской Аравии

Федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование в отношении нападающего клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду. Причиной послужил неприличный и оскорбительный жест, который позволил себе 39-летний звёздный игрок в адрес фанатов "Аш-Шабаба", сообщает газета Asharq Al-Awsat.

Инцидент произошёл накануне, 25 февраля, после победы клуба Роналду над "Аш-Шабабом" со счётом 3:2. После финального свистка именитый португалец приложил руку к уху, а затем несколько раз помахал ею в области паха. Жест был адресован болельщикам соперника, которые по ходу игры выкрикивали фамилию аргентинского нападающего Лионеля Месси. Анализом неприличного перформанса игрока в ближайшее время займётся дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии.