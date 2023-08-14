Тренер оценил шансы Роналду угодить в тюрьму за крестное знамение перед саудитами

Форварда клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду вряд ли привлекут к ответственности за то, что он перекрестился на матче с иракской "Аль-Шортой", что запрещено законами Саудовской Аравии. Об этом сказал телеканалу "360" экс-главный тренер и спортивный директор "Зенита" Борис Рапопорт.

Роналду перекрестился после забитого гола в Саудовской Аравии. Видео © Twitter / Don Flash

"Всё обойдётся — просто его предупредят и он будет более внимателен. Думаю, что он мог механически перекреститься, не думал об этом. Но, наверное, люди, которые его приглашали, должны были ему объяснить всю ситуацию", — поделился он мнением.

Тренер уверен, что обычных туристов за крестное знамение задержали бы и депортировали из арабской страны. Но тут другое, ведь речь о звезде футбола, которая занимается популяризацией игры в Саудовской Аравии, продолжил Рапопорт.

Он напомнил, что Роналду — великий игрок всех времён, который "повыигрывал всё что можно" и сейчас очень востребован в арабской стране. А значит, по мнению тренера, спортсмену простят всё, что потребуется. "Саудовцы вряд ли обидят легенду футбола. А вот простым смертным лучше запомнить и не повторять его промах", — резюмировал специалист.