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9 февраля, 10:15

Разгневанный Криштиану Роналду засунул шарф соперника себе в трусы и вытер промежность

Криштиану Роналду вытер промежность шарфом "Аль-Хиляля" после поражения

Нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду угодил в очередной скандал. После проигранного матча за кубок Эр-Рияда португалец проявил неуважение к сопернику — засунул шарф клуба "Аль-Хиляль" себе в трусы, подтёрся и выбросил.

Криштиану Роналду вытер промежность шарфом "Аль-Хиляля" после поражения "Аль-Насра" в матче за кубок Эр-Рияда. Видео © Sports Illustrated

Инцидент, который попал на видео, произошёл, когда Роналду шёл в подтрибунное помещение. Кто-то из болельщиков бросил под ноги футболиста шарф, которым нападающий вытер промежность. При этом ещё один шарф упал ему на голову.

Из-за травмы Роналду пропустил более месяца. В матче с "Аль-Хилялем" он вышел на поле в стартовом составе и получил жёлтую карточку. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу соперников "Аль-Насра". Оба гола были забиты в первом тайме — отличились Сергей Милинкович-Савич и Салим аль-Давсари.

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Ранее Life.ru сообщал, что Роналду грозил арест за крестное знамение во время матча в Саудовской Аравии, а также 99 ударов плетью за поцелуй художницы-инвалида в Иране. В обоих случаях футболист избежал наказания.

Обложка ©

Getty Images / Yasser Bakhsh

Никита Никонов
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