Разгневанный Криштиану Роналду засунул шарф соперника себе в трусы и вытер промежность

Нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду угодил в очередной скандал. После проигранного матча за кубок Эр-Рияда португалец проявил неуважение к сопернику — засунул шарф клуба "Аль-Хиляль" себе в трусы, подтёрся и выбросил.

Криштиану Роналду вытер промежность шарфом "Аль-Хиляля" после поражения "Аль-Насра" в матче за кубок Эр-Рияда. Видео © Sports Illustrated

Инцидент, который попал на видео, произошёл, когда Роналду шёл в подтрибунное помещение. Кто-то из болельщиков бросил под ноги футболиста шарф, которым нападающий вытер промежность. При этом ещё один шарф упал ему на голову.