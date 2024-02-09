Разгневанный Криштиану Роналду засунул шарф соперника себе в трусы и вытер промежность
Криштиану Роналду вытер промежность шарфом "Аль-Хиляля" после поражения
Нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду угодил в очередной скандал. После проигранного матча за кубок Эр-Рияда португалец проявил неуважение к сопернику — засунул шарф клуба "Аль-Хиляль" себе в трусы, подтёрся и выбросил.
Криштиану Роналду вытер промежность шарфом "Аль-Хиляля" после поражения "Аль-Насра" в матче за кубок Эр-Рияда. Видео © Sports Illustrated
Инцидент, который попал на видео, произошёл, когда Роналду шёл в подтрибунное помещение. Кто-то из болельщиков бросил под ноги футболиста шарф, которым нападающий вытер промежность. При этом ещё один шарф упал ему на голову.
Из-за травмы Роналду пропустил более месяца. В матче с "Аль-Хилялем" он вышел на поле в стартовом составе и получил жёлтую карточку. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу соперников "Аль-Насра". Оба гола были забиты в первом тайме — отличились Сергей Милинкович-Савич и Салим аль-Давсари.
Ранее Life.ru сообщал, что Роналду грозил арест за крестное знамение во время матча в Саудовской Аравии, а также 99 ударов плетью за поцелуй художницы-инвалида в Иране. В обоих случаях футболист избежал наказания.
Getty Images / Yasser Bakhsh