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31 октября, 15:46

Роналду смеющимися эмодзи отреагировал на восьмой "Золотой мяч" Месси

<p>Футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси. Обложка © ТАСС / EPA /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>JOSE COELHO, © ТАСС / AP / Michel Euler</p>

Футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси. Обложка © ТАСС / EPA / JOSE COELHO, © ТАСС / AP / Michel Euler

Португальский футболист, капитан саудовского клуба "Ан-Наср" Криштиану Роналду поддержал публикацию, высмеивающую восьмую награду "Золотой мяч" аргентинца Лионеля Месси.

Роналду лайкнул пост, в котором заместитель главреда испанской газеты As Томас Ронсеро раскритиковал присуждение приза форварду "Интер Майами".

"У Месси восемь "Золотых мячей", а должно было быть пять. У него есть "Золотой мяч" Хави, Левандовского, который выиграл шесть трофеев за один сезон, и Холанда, который стал лучшим бомбардиром", – заявил Ронсеро.

😂😂😂😂 – так прокомментировал этот пост Роналду.

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Напомним, минувшей ночью в Париже вручили награды лучшим футболистам. Так, нападающий американского клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Ранее 36-летний футболист становился обладателем этой награды в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Также приз имени Герда Мюллера, вручаемый лучшему бомбардиру прошедшего сезона, получил нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн, а обладателем трофея имени Льва Яшина стал игрок "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Александра Вишнякова
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