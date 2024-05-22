Украинский футболист сменит спортивное гражданство, чтобы играть за сборную России

"Он получил паспорт РФ, ему осталось получить спортивное гражданство. Это немного другая процедура, мы уже зашли в неё, и к началу сезона Руслан у нас будет полноценным лимитчиком. По нормативу получение спортивного гражданства занимает три-четыре недели. Все процедуры чётко прописаны по части срока", — объяснил Волнушкин ТАСС.