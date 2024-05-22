Украинский футболист сменит спортивное гражданство, чтобы играть за сборную России
Украинский футболист Червяков получит спортивное гражданство РФ к сезону 2024/25
Футболист Руслан Червяков. Фото © ФК "Торпедо"
Украинский футболист Руслан Червяков, защищающий цвета ФК "Торпедо", получит российское спортивное гражданство в начале нового сезона, чтобы играть за сборную РФ. О планах форварда рассказал президент московской команды Александр Волнушкин.
"Он получил паспорт РФ, ему осталось получить спортивное гражданство. Это немного другая процедура, мы уже зашли в неё, и к началу сезона Руслан у нас будет полноценным лимитчиком. По нормативу получение спортивного гражданства занимает три-четыре недели. Все процедуры чётко прописаны по части срока", — объяснил Волнушкин ТАСС.
Получение спортивного российского гражданства даст Руслану Червякову выступать в соревнованиях на международном уровне в составе сборной России по футболу, которая проведёт свой следующий матч с командой Белоруссии 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе "Динамо".