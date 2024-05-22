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22 мая, 08:40

Украинский футболист сменит спортивное гражданство, чтобы играть за сборную России

Украинский футболист Червяков получит спортивное гражданство РФ к сезону 2024/25

Футболист Руслан Червяков. Фото © ФК "Торпедо"

Футболист Руслан Червяков. Фото © ФК "Торпедо"

Украинский футболист Руслан Червяков, защищающий цвета ФК "Торпедо", получит российское спортивное гражданство в начале нового сезона, чтобы играть за сборную РФ. О планах форварда рассказал президент московской команды Александр Волнушкин.

"Он получил паспорт РФ, ему осталось получить спортивное гражданство. Это немного другая процедура, мы уже зашли в неё, и к началу сезона Руслан у нас будет полноценным лимитчиком. По нормативу получение спортивного гражданства занимает три-четыре недели. Все процедуры чётко прописаны по части срока", объяснил Волнушкин ТАСС.

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Получение спортивного российского гражданства даст Руслану Червякову выступать в соревнованиях на международном уровне в составе сборной России по футболу, которая проведёт свой следующий матч с командой Белоруссии 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе "Динамо".

Владимир Озеров
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