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19 мая, 18:40

"Манчестер Сити" стал первым клубом, выигравшим АПЛ четыре раза подряд

"Манчестер Сити" в четвёртый раз подряд стал чемпионом Англии по футболу

Футбольный клуб "Манчестер Сити" в четвёртый раз подряд стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Хосепа Гвардиолы в рамках 38-го тура чемпионата Англии одержала победу над "Вест Хемом".

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу клуба из Манчестера. В составе победителей дублем отметился Фил Фоден, ещё один мяч забил Родри. Единственный гол за "Вест Хем" забил Мохаммед Кудус.

Таким образом, "Манчестер Сити" с 91 очком в десятый раз за свою историю выиграл АПЛ. Перед последним туром шансы на чемпионство сохранял отстававший от нового победителя турнира на два очка лондонский "Арсенал". Клуб из Манчестера стал первым в истории, выигравшим чемпионат Англии четыре раза подряд.

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Ранее Life.ru писал, что 12 мая канониры обыграли "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, а единственный гол на 20-й минуте забил Леандро Троссард.

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Х / Manchester City

Алексей Соловьёв
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