"Манчестер Сити" стал первым клубом, выигравшим АПЛ четыре раза подряд

Футбольный клуб "Манчестер Сити" в четвёртый раз подряд стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Хосепа Гвардиолы в рамках 38-го тура чемпионата Англии одержала победу над "Вест Хемом".

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу клуба из Манчестера. В составе победителей дублем отметился Фил Фоден, ещё один мяч забил Родри. Единственный гол за "Вест Хем" забил Мохаммед Кудус.

Таким образом, "Манчестер Сити" с 91 очком в десятый раз за свою историю выиграл АПЛ. Перед последним туром шансы на чемпионство сохранял отстававший от нового победителя турнира на два очка лондонский "Арсенал". Клуб из Манчестера стал первым в истории, выигравшим чемпионат Англии четыре раза подряд.