Кассьерра первым забил пять голов в матче чемпионата РФ по футболу в XXI веке

Колумбийский нападающий петербургского "Зенита" Матео Кассьерра забил пять мячей в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Прямо сейчас подопечные Сергея Семака играют на выезде с грозненцами. На данный момент счёт в матче 5:1 в пользу гостей — все голы забил Кассьерра.

Таким образом, Кассьерра стал первым игроком, которому покорилось это достижение в чемпионатах России в XXI веке. В 1994 году пять мячей в ворота владикавказского "Спартака" (6:0) забил нападающий "КамАЗа" из Набережных Челнов Виктор Панченко. А повторить рекорд смог лишь Олег Веретенников из волгоградского "Ротора", который в 1998 году забил пять мячей в ворота ярославского "Шинника" (6:2).