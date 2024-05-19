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Регион
19 мая, 17:48

Кассьерра первым забил пять голов в матче чемпионата РФ по футболу в XXI веке

Матео Кассьерра. Обложка © VK / ФК "Зенит"

Матео Кассьерра. Обложка © VK / ФК "Зенит"

Колумбийский нападающий петербургского "Зенита" Матео Кассьерра забил пять мячей в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Прямо сейчас подопечные Сергея Семака играют на выезде с грозненцами. На данный момент счёт в матче 5:1 в пользу гостей — все голы забил Кассьерра.

Таким образом, Кассьерра стал первым игроком, которому покорилось это достижение в чемпионатах России в XXI веке. В 1994 году пять мячей в ворота владикавказского "Спартака" (6:0) забил нападающий "КамАЗа" из Набережных Челнов Виктор Панченко. А повторить рекорд смог лишь Олег Веретенников из волгоградского "Ротора", который в 1998 году забил пять мячей в ворота ярославского "Шинника" (6:2).

Ранее сообщалось, что футболисты калининградской "Балтики" проиграли "Ростову" в матче 29-го тура РПЛ. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Теперь калининградцы на пороге вылета из элитного дивизиона.

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Наталья Исакова
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