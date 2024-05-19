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Регион
19 мая, 11:38

Забили шесть мячей: "Урал" и "Оренбург" сыграли вничью в матче-триллере в борьбе на выживание

"Урал" и "Оренбург" сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ

Футболисты екатеринбургского "Урала" сыграли вничью с "Оренбургом" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:3.

В составе екатеринбуржцев дубль оформил защитник Сильвие Бегич (44-я и 60-я минута), ещё один мяч в ворота соперников забил форвард Гильерме Шеттине (78). У "Оренбурга" отметились нападающий Дмитрий Воробьёв (3), полузащитник Мохаммад Горбани (50) и защитник Матиас Перес (58).

Матч "Оренбурга" и "Урала" был ключевым в борьбе за выживание для обеих команд. Напомним, у "Сочи", который идёт на последнем месте, 23 очка. У "Балтики" — 26 очков. Затем сразу у четырёх клубов — "Урал", "Оренбург", "Пари НН" и "Факел" — до этого тура было по 29 очков. После 29 туров чемпионата "Урал" набрал 30 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. "Оренбург" также имеет в активе 30 очков, но располагается на 12-й строчке.

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Ранее Life.ru сообщал, что в матче 28-го тура РПЛ "Сочи" выиграл у нижегородского "Пари НН" с разгромным счётом 6:1. Авторами голов стали Кирилл Кравцов, Сауль Гуарирапа, Марсело Алвес, Никита Бурмистров, а также Алексей Сутормин, оформивший дубль. Единственный гол у гостей забил Зе Турбо.

Обложка ©

VK / ФК "Урал"

Наталья Исакова
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