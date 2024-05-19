Забили шесть мячей: "Урал" и "Оренбург" сыграли вничью в матче-триллере в борьбе на выживание

В составе екатеринбуржцев дубль оформил защитник Сильвие Бегич (44-я и 60-я минута), ещё один мяч в ворота соперников забил форвард Гильерме Шеттине (78). У "Оренбурга" отметились нападающий Дмитрий Воробьёв (3), полузащитник Мохаммад Горбани (50) и защитник Матиас Перес (58).

Матч "Оренбурга" и "Урала" был ключевым в борьбе за выживание для обеих команд. Напомним, у "Сочи", который идёт на последнем месте, 23 очка. У "Балтики" — 26 очков. Затем сразу у четырёх клубов — "Урал", "Оренбург", "Пари НН" и "Факел" — до этого тура было по 29 очков. После 29 туров чемпионата "Урал" набрал 30 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. "Оренбург" также имеет в активе 30 очков, но располагается на 12-й строчке.