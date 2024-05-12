Аутсайдер РПЛ "Сочи" разгромил "Пари НН" со счётом 6:1

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" выиграл у "Пари НН" с разгромным счётом 6:1. Авторами голов стали Кирилл Кравцов, Сауль Гуарирапа, Марсело Алвес, Никита Бурмистров, а также Алексей Сутормин, оформивший дубль. Единственный гол у гостей забил Зе Турбо.

В турнирной таблице "Сочи" находится на последнем, 16-м месте, имея 23 очка, а "Пари НН" располагается на 12-й строчке с 29 баллами. "Локомотив", сегодня обыгравший "Оренбург" (2:0), поднялся на четвёртую позицию, опередив "Спартак".