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11 мая, 20:30

"Динамо" вырвало победу в игре с "Балтикой" и возглавило таблицу РПЛ

Игроки "Динамо". Обложка © Telegram / ФК "Динамо" (Москва)

Игроки "Динамо". Обложка © Telegram / ФК "Динамо" (Москва)

Московское "Динамо" обыграло "Балтику" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Калининграде и завершилась со счётом 3:2.

Уже на третьей минуте Константин Тюкавин поразил ворота хозяев, которые в первом тайме смогли ответить точным ударом Анхело Энрикеса на 34-й минуте. Во второй половине на 68-й минуте Кирилл Капленко вывел "Балтику" вперёд, однако москвичи смогли спастись, дважды забив в компенсированное время. Авторами голов стали Роберто Фернандес и Николя Нгамалё.

ЦСКА обыграл "Зенит" со счётом 1:0 в матче чемпионата России
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"Динамо" набрало 53 очка и возглавило турнирную таблицу после поражений "Краснодара" и "Зенита". "Балтика", ведущая борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге, с 26 очками осталась на 15-й строчке.

Напомним, все матчи 28-го тура чемпионата России начинаются с минуты молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны. 12 мая "Оренбург" примет "Локомотив", "Факел" сыграет с "Уралом", а "Сочи" встретится с "Пари НН".

Артур Лапсаков
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