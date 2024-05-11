"Динамо" вырвало победу в игре с "Балтикой" и возглавило таблицу РПЛ
Игроки "Динамо". Обложка © Telegram / ФК "Динамо" (Москва)
Московское "Динамо" обыграло "Балтику" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Калининграде и завершилась со счётом 3:2.
Уже на третьей минуте Константин Тюкавин поразил ворота хозяев, которые в первом тайме смогли ответить точным ударом Анхело Энрикеса на 34-й минуте. Во второй половине на 68-й минуте Кирилл Капленко вывел "Балтику" вперёд, однако москвичи смогли спастись, дважды забив в компенсированное время. Авторами голов стали Роберто Фернандес и Николя Нгамалё.
"Динамо" набрало 53 очка и возглавило турнирную таблицу после поражений "Краснодара" и "Зенита". "Балтика", ведущая борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге, с 26 очками осталась на 15-й строчке.
Напомним, все матчи 28-го тура чемпионата России начинаются с минуты молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны. 12 мая "Оренбург" примет "Локомотив", "Факел" сыграет с "Уралом", а "Сочи" встретится с "Пари НН".