"Динамо" вырвало победу в игре с "Балтикой" и возглавило таблицу РПЛ

Московское "Динамо" обыграло "Балтику" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в Калининграде и завершилась со счётом 3:2.

Уже на третьей минуте Константин Тюкавин поразил ворота хозяев, которые в первом тайме смогли ответить точным ударом Анхело Энрикеса на 34-й минуте. Во второй половине на 68-й минуте Кирилл Капленко вывел "Балтику" вперёд, однако москвичи смогли спастись, дважды забив в компенсированное время. Авторами голов стали Роберто Фернандес и Николя Нгамалё.

"Динамо" набрало 53 очка и возглавило турнирную таблицу после поражений "Краснодара" и "Зенита". "Балтика", ведущая борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге, с 26 очками осталась на 15-й строчке.