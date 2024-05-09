Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в ВОВ

Все матчи 28-го тура РПЛ с 10 по 12 мая начнутся с минуты молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

"Перед всеми матчами 28-го тура РПЛ будет организована минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны", — сказал Фетисов в беседе с ТАСС.

10 мая состоится матч между самарскими "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом". 11 мая пройдут игры "Рубин" – "Ростов", "Спартак" – "Краснодар", "Зенит" – ЦСКА и "Балтика" – "Динамо". 12 мая сыграют "Оренбург" – "Локомотив", "Факел" – "Урал" и "Сочи" – "Пари НН".