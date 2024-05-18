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18 мая, 19:22

"Динамо" и "Краснодар" остались в гонке за чемпионство, "Сочи" покинул РПЛ

"Краснодар" сохранил шансы на чемпионство и отправил "Сочи" в Первую лигу

Момент из матча "Сочи" и "Краснодара". Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Момент из матча "Сочи" и "Краснодара". Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Московское "Динамо" и "Краснодар" одержали победы над соперниками в 29-м туре Российской Премьер-лиги, сохранив шансы на чемпионство в нынешнем сезоне.

Москвичи дома разгромили "Крылья Советов" со счётом 4:1. Дублем отметился Фабиан Бальбуэна, ещё по голу добавили Бителло и Николя Нгамалё. Единственный гол гостей — на счету Юрия Горшкова. Самарский клуб потерпел третье поражение подряд и занимает в таблице восьмое место с 40 очками.

"Краснодар" в гостевом матче вырвал победу над "Сочи" на 91-й минуте. Встреча завершилась со счётом 3:2. Голами в составе победителей отметились Никита Кривцов, Эдуард Сперцян и Мозес Кобнан. Дубль у хозяев оформил Сауль Гуарирапа. По итогам игры стало понято, что сочинцы не смогут подняться выше 15-го места. Таким образом, клуб вылетел из РПЛ и следующий сезон проведёт в Первой лиге.

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"Динамо" с 56 очками продолжает лидировать в таблице, у "Краснодара" — 53 балла. Следом идёт "Зенит" с 51 очком, свой матч петербуржцы проведут 19 мая, когда сыграют в Грозном с "Ахматом".

Ещё в одной встрече дня "Локомотив" нанёс поражение "Факелу" (2:0) и закрепился на четвёртой строчке, опережая "Спартак", имеющий матч в запасе, на четыре балла.

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Напомним, "Спартак" со следующего сезона будет тренировать легенда сербского футбола Деян Станкович, который ранее работал в венгерском "Ференцвароше". Эксперты уже прогнозируют успех красно-белых под руководством специалиста.

Артур Лапсаков
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