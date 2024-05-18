Спасибо, капитан!: "Спартак" попрощался с Георгием Джикией трогательным видео
Георгий Джикия покинет "Спартак" в конце сезона
Пресс-служба московского футбольного клуба сообщила об уходе Георгия Джикии. Капитан покинет команду к концу этого сезона.
Георгий Джикия в составе "Спартака". Видео © Telegram / ФК "Спартак-Москва"
"214 матчей за клуб, чемпионство России, победа в Кубке и Суперкубке страны. Первый российский игрок "Спартака", выигравший все три национальных трофея. Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внёс в историю клуба", — говорится в телеграм-канале клуба.
Там также поблагодарили Джикию за все годы, проведённые с командой, и пожелали ему удачи, отметив, что его имя навсегда останется в истории "Спартака".
Ранее стало известно, что новым главным тренером футбольного клуба "Спартак" станет Деян Станкович. Как сообщила пресс-служба клуба, 45-летний серб возглавит столичную команду со следующего сезона. Команде, кстати, предрекли новые успехи во главе с новым тренером.