Спасибо, капитан!: "Спартак" попрощался с Георгием Джикией трогательным видео

Пресс-служба московского футбольного клуба сообщила об уходе Георгия Джикии. Капитан покинет команду к концу этого сезона.

Георгий Джикия в составе "Спартака". Видео © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

"214 матчей за клуб, чемпионство России, победа в Кубке и Суперкубке страны. Первый российский игрок "Спартака", выигравший все три национальных трофея. Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внёс в историю клуба", — говорится в телеграм-канале клуба.

Георгий Джикия. Фото © ФК "Спартак-Москва"