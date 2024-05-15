Вы на что надеялись? Российский футбольный мир отреагировал на провал "Спартака" в кубке

Накануне московский "Спартак" сенсационно вылетел из Кубка России, проиграв на выезде калининградской "Балтике" со счётом 0:1. Российский футбольный мир высказался об очередной неудаче красно-белых.

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Владимир Слишкович посетовал на низкую реализацию.

"Это футбол, где одна команда создаёт моменты, но не забивает, а другая выждала ошибку на стандарте, когда мы потеряли концентрацию. Пропустили ранний гол, было время вернуться, но реализация не была на том уровне", — приводит слова специалиста "Чемпионат".

В свою очередь главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич назвал победу своей команды подарком для всех болельщиков, а также отдельно выразил благодарность вратарю Евгению Латышонку, назвав его стеной и Евгением Яшиным в честь великого советского вратаря Льва Яшина.

"Поздравляю всех болельщиков "Балтики" с этой победой. Ребята очень хотели подарить радость фанатам, потому что они этого заслуживают. Да, у нас очень непростая, но поправимая ситуация в РПЛ. Кубок России — особенный момент", — сказал Игнашевич в эфире "Матч ТВ".

Супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова напомнила об отсутствии лидера красно-белых Квинси Промеса.

"Вы там на что надеялись, когда боялись уволить Абаскаля до нового года? Чего ждали от трансфера Угальде? Или думали, футбольный бог простит, что так беспечно потеряли лучшего игрока десятилетия в "Спартаке" Промеса?" — сказала она Metaratings.

Бывший главный тренер столичного "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин, как и Слишкович, обратил внимание на большое количество упущенных голевых моментов со стороны красно-белых. Стиль игры "Балтики" он назвал силовым и в то же время комбинационным.

"Здесь можно говорить об уровне мастерства футболистов, которые не реализовали голевые моменты. И мастерство уступает игровому азарту. Понятно, что логики в этой игре нет — проиграла команда, которая действовала лучше, но подчеркну ещё раз, что моменты надо реализовывать", — отозвался о матче почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре с ТАСС.

"Спартак" недооценил противника и поплатился за это поражением, прокомментировал результат игры "Советскому спорту" экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин. Он добавил, что "Балтика" показывает очень яркий футбол в последнее время. Выиграть москвичам, по мнению Алдонина, помешала слабая реализация и игра в атаке.

"Это очень смешно: команда, которая может вылететь из РПЛ, вышла в суперфинал Кубка России. Такой интриге даже АПЛ позавидует. "Балтика" бьётся, не сдаётся, они заслуженно прошли "Спартак". "Спартак" растерял много моментов, но "Балтика" просто выстояла. "Зенит" поинтереснее "Спартака", "Балтике" будет нелегко", — сказал РБ экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин.