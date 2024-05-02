Суд Амстердама рассмотрит апелляции Промеса по двум делам 20 сентября

Апелляционный суд Амстердама проведёт 20 сентября досудебные слушания по двум обвинительным приговорам в отношении футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом сообщили в прокуратуре Нидерландов.

"Первое слушание по обоим делам состоится 20 сентября, однако это так называемое досудебное слушание, на котором обсуждается состояние расследования и то, хочет ли защита Промеса высказать свои пожелания по проведению расследования, например, заслушать определённых свидетелей", — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры.