Суд Амстердама рассмотрит апелляции Промеса по двум делам 20 сентября
Футболист Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Апелляционный суд Амстердама проведёт 20 сентября досудебные слушания по двум обвинительным приговорам в отношении футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом сообщили в прокуратуре Нидерландов.
"Первое слушание по обоим делам состоится 20 сентября, однако это так называемое досудебное слушание, на котором обсуждается состояние расследования и то, хочет ли защита Промеса высказать свои пожелания по проведению расследования, например, заслушать определённых свидетелей", — приводит ТАСС слова представителя прокуратуры.
Уточняется, что дело Промеса пока не будет рассматриваться по существу, это произойдёт позже. Кроме того, в прокуратуре добавили, что спортсмену не обязательно лично присутствовать на заседании 20 сентября.
Напомним, Промесу грозит тюремный срок на его родине — в Нидерландах: футболиста признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде наркотиков. Спортсмена объявили в международный розыск, а в 2024 году его задержали за ДТП в Дубае, куда футболисты "Спартака" приехали на сборы. Промеса арестовали по запросу нидерландской стороны. При этом позднее дело об аварии закрыли. В настоящее время футболист находится в дубайском СИЗО. Первое судебное заседание по делу об экстрадиции Промеса состоится уже сегодня, 2 мая.