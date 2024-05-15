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15 мая, 14:16

Денис Мацуев: "Спартак" нуждается в глобальном изменении стратегии развития

Денис Мацуев. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Денис Мацуев. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Московский "Спартак" нуждается в коренном изменении стратегии развития, что ещё раз показало недавнее поражение от калининградской "Балтики". Об этом журналистам заявил болельщик красно-белых, пианист, народный артист России Денис Мацуев.

"Моё мнение не меняется — мы провалили этот сезон. Если бы мы взяли кубок и были в тройке, то это ничего бы не изменило... Ещё несколько месяцев назад <...> было понятно, что мы не можем бороться за чемпионство... Да, [исполняющий обязанности главного тренера Владимир] Слишкович провёл период без поражений, но <...> на перспективу нужно делать решительные шаги даже не в плане главного тренера, а в плане стратегии, чтобы бороться за первое место", — поделился он мнением с ТАСС.

Пианист отметил, что не будет радоваться, если "Спартак" займёт третье место. По словам музыканта, его любимый футбольный клуб — "это игра, спектакль, паузы и игроки, которые могут сделать этот спектакль для болельщиков". В связи с поражением он потребовал комментарии от руководства о стратегии на будущее команды. Мацуев признался, что как болельщик желает видеть дорогих нападающих забивающими голы.

"Понятно, что игроки не роботы, но таких "выстрелов", как Видич, Алекс, Веллитон и, конечно, Промес, у нас нет. Мы потеряли его, главного лидера, должны восполнять его пробел, и лидера такого класса у нас нет", — добавил он.

Слишковича пообещали оставить в "Спартаке" до конца сезона
Слишковича пообещали оставить в "Спартаке" до конца сезона

Напомним, 14 мая "Спартак" проиграл "Балтике" в матче финала "Пути регионов" и упустил шанс выйти в суперфинал Кубка России. Игра завершилась со счётом 1:0, единственный гол забил колумбиец Кевин Андраде. Говоря о поражении, красно-белые назвали его тяжёлым и пообещали закончить сезон на мажорной ноте.

Матвей Константинов
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