Денис Мацуев: "Спартак" нуждается в глобальном изменении стратегии развития

Московский "Спартак" нуждается в коренном изменении стратегии развития, что ещё раз показало недавнее поражение от калининградской "Балтики". Об этом журналистам заявил болельщик красно-белых, пианист, народный артист России Денис Мацуев.

"Моё мнение не меняется — мы провалили этот сезон. Если бы мы взяли кубок и были в тройке, то это ничего бы не изменило... Ещё несколько месяцев назад <...> было понятно, что мы не можем бороться за чемпионство... Да, [исполняющий обязанности главного тренера Владимир] Слишкович провёл период без поражений, но <...> на перспективу нужно делать решительные шаги даже не в плане главного тренера, а в плане стратегии, чтобы бороться за первое место", — поделился он мнением с ТАСС.

Пианист отметил, что не будет радоваться, если "Спартак" займёт третье место. По словам музыканта, его любимый футбольный клуб — "это игра, спектакль, паузы и игроки, которые могут сделать этот спектакль для болельщиков". В связи с поражением он потребовал комментарии от руководства о стратегии на будущее команды. Мацуев признался, что как болельщик желает видеть дорогих нападающих забивающими голы.