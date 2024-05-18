Жёсткий тренер: "Спартаку" предрекли успех под руководством Станковича

"Это очень серьёзный игрок. И тренер серьёзный очень. Я думаю, что он должен справиться, во всяком случае, на мой взгляд. <…> Интересный момент, что его фамилия не звучала нигде в кандидатах на пост тренера. Всё это делалось очень аккуратно, внимательно. Так должно было быть в принципе", — отметил эксперт в беседе с 360.ru, назвав специалиста жёстким тренером.