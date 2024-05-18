Жёсткий тренер: "Спартаку" предрекли успех под руководством Станковича
Эксперт Рапопорт: "Спартак" добьётся результата с тренером Станковичем
Московский "Спартак" назначил на пост главного тренера Деяна Станковича. Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"
Назначенный главным тренером "Спартака" Деян Станкович является серьёзным специалистом, который добивался результата везде, где работал. Такое мнение о нём высказал футбольный эксперт Борис Рапопорт.
"Это очень серьёзный игрок. И тренер серьёзный очень. Я думаю, что он должен справиться, во всяком случае, на мой взгляд. <…> Интересный момент, что его фамилия не звучала нигде в кандидатах на пост тренера. Всё это делалось очень аккуратно, внимательно. Так должно было быть в принципе", — отметил эксперт в беседе с 360.ru, назвав специалиста жёстким тренером.
Станкович был сильным футболистом и здорово играл. Рапопорт уверен, что серб стал более определённой кандидатурой по сравнению с предыдущими тренерами. Московский клуб может добиться с ним результата, в чём поможет опыт специалиста от работы в Сербии, Венгрии и Италии.
Ранее стало известно, что новым главным тренером футбольного клуба "Спартак" станет Деян Станкович. Как сообщила пресс-служба клуба, 45-летний серб возглавит столичную команду со следующего сезона.