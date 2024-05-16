Прямым ударом: В России забили один из самых быстрых голов в истории футбола

Один из самых быстрых голов в истории футбола был забит в матче Второй лиги России между пятигорским "Машук-КМВ" и дзержинским "Химиком". Его автором стал игрок пятигорского клуба Николай Иванов.

Гости начали встречу с центра поля, разыграв мяч. Прямым ударом Иванов отправил его прямо в ворота команды хозяев. Для этого ему понадобилось 2,31 секунды.

Один из самых быстрых голов в истории футбола — из Второй лиги России. Видео © Telegram / LEON — Вторая Лига А

Официально самым быстрым голом в истории футбола признан мяч британца Райана Холла, который схожим образом забил его в феврале этого года. На взятие ворот ему потребовалось 2,31 секунды.