"Добро дошао, Дејан!": Московский "Спартак" по-сербски поприветствовал нового тренера

Сербский специалист Деян Станкович станет новым главным тренером московского "Спартака". Об этом сообщила в четверг, 16 мая, пресс-служба красно-белых. 45-летний серб возглавит столичную команду со следующего сезона.

"Спартак" поприветствовал нового тренера, выложив вдохновляющий ролик. В нём среди прочего упоминаются регалии и заслуги Станковича, который, на минуточку, является тренером-чемпионом двух стран. В качестве тренера он возглавлял итальянские "Удинезе" и "Сампдорию", сербскую "Црвену Звезду", а с 2023 года работал в венгерском "Ференцевароше".