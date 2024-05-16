"Добро дошао, Дејан!": Московский "Спартак" по-сербски поприветствовал нового тренера
Новым главным тренером футбольного клуба "Спартак" станет Деян Станкович
Сербский специалист Деян Станкович станет новым главным тренером московского "Спартака". Об этом сообщила в четверг, 16 мая, пресс-служба красно-белых. 45-летний серб возглавит столичную команду со следующего сезона.
Московский "Спартак" поприветствовал нового тренера вдохновляющим роликом. Видео © Telegram / ФК "Спартак-Москва"
"Спартак" поприветствовал нового тренера, выложив вдохновляющий ролик. В нём среди прочего упоминаются регалии и заслуги Станковича, который, на минуточку, является тренером-чемпионом двух стран. В качестве тренера он возглавлял итальянские "Удинезе" и "Сампдорию", сербскую "Црвену Звезду", а с 2023 года работал в венгерском "Ференцевароше".
"Добро дошао, Дејан! Добро пожаловать в "Спартак", — поприветствовали в клубе титулованного серба.
Отметим, что совсем недолгое время "Спартак" возглавлял боснийский специалист Владимир Слишкович. Его пригласили после того, как 14 апреля испанский тренер Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку. Ранее во всех турнирах при Слишковиче команда одержала четыре победы и трижды сыграла вничью, но 14 мая "Спартак" проиграл "Балтике" в матче финала "Пути регионов" и упустил шанс выйти в суперфинал Кубка России. Игра завершилась со счётом 1:0, единственный гол забил колумбиец Кевин Андраде. Говоря о поражении, красно-белые назвали его тяжёлым и пообещали закончить сезон на мажорной ноте.
EPA / STRINGER