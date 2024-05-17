Вратарь ЦСКА рискует провести карьеру в маске из-за пробитого черепа, как коллега из "Челси" Mash: Вратарь ЦСКА Тороп может продолжить играть в шлеме после получения травмы 17 мая, 14:02 Петр Чех (слева) и Владислав Тороп (справа). Обложка © wikipedia.org / Telegram / ПФК ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп может не восстановиться после получения тяжёлой травмы головы в результате столкновения с защитником петербургского "Зенита". Футболист рискует остаться с психологическим барьером и в дальнейшем играть в шлеме. Об этом пишет Mash.

Врачи уже провели консилиум и готовят Торопа к операции: у него пробит череп и множественные травмы лица. Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова (МГСМУ) взялся за лечение спортсмена. Оперировать футболиста будет хирург Артур Кондрат. По его словам, восстановление займёт около четырёх месяцев.

Медики опасаются, что Тороп не сможет избавиться от психологических проблем после болезни. Так, легендарный чешский вратарь Петр Чех когда-то получил аналогичную травму и до конца своей карьеры в специальном шлеме защищал ворота "Челси". По словам Торопа, самочувствие у него хорошее и есть желание продолжать игру в ЦСКА.

Авторы Татьяна Миссуми