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17 мая, 00:44

Вратарь ЦСКА Тороп пропустит несколько месяцев из-за тяжёлой травмы

Владислав Тороп в больнице. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Владислав Тороп в больнице. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп пропустит несколько месяцев из-за травмы. Об этом сообщил директор московского клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо.

Сейчас футболист находится в одной из больниц Москвы. Утром ему проведут дополнительное обследование, после чего будет назначена операция.

"О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведённой операции, на данный момент речь идёт о нескольких месяцах", — написал Брейдо в телеграм-канале.

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Напомним, вратарь ЦСКА Владислав Тороп получил травму в матче Кубка России с "Зенитом", когда в первом тайме столкнулся с защитником петербуржцев Нуралы Алипом. В результате он получил множественные переломы костей лица и сотрясение мозга. Футболиста заменили и сразу увезли в больницу.

Артур Лапсаков
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