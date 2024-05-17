Вратарь ЦСКА Тороп пропустит несколько месяцев из-за тяжёлой травмы
Владислав Тороп в больнице. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп пропустит несколько месяцев из-за травмы. Об этом сообщил директор московского клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо.
Сейчас футболист находится в одной из больниц Москвы. Утром ему проведут дополнительное обследование, после чего будет назначена операция.
"О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведённой операции, на данный момент речь идёт о нескольких месяцах", — написал Брейдо в телеграм-канале.
Напомним, вратарь ЦСКА Владислав Тороп получил травму в матче Кубка России с "Зенитом", когда в первом тайме столкнулся с защитником петербуржцев Нуралы Алипом. В результате он получил множественные переломы костей лица и сотрясение мозга. Футболиста заменили и сразу увезли в больницу.