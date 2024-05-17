Вратарь ЦСКА Тороп пропустит несколько месяцев из-за тяжёлой травмы

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп пропустит несколько месяцев из-за травмы. Об этом сообщил директор московского клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо.

Сейчас футболист находится в одной из больниц Москвы. Утром ему проведут дополнительное обследование, после чего будет назначена операция.