Футболист "Зенита" извинился перед вратарём ЦСКА за проломленный череп

"Я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шёл на мяч и совершенно не хотел причинить ему вреда. Очень сожалею и переживаю, что это произошло. Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле", — написал футболист "Зенита" у себя в соцсетях.