Футболист "Зенита" извинился перед вратарём ЦСКА за проломленный череп
Защитник "Зенита" Алип извинился перед вратарём ЦСКА Торопом за травму
Голкипер ПФК "ЦСКА" Владислав Тороп и защитник ФК "Зенит" Нуралы Алип. Фото © Telegram / ПФК "ЦСКА" / Футбольный клуб "Зенит"
Игрок сборной Казахстана Нуралы Алип, ныне защищающий цвета петербургского "Зенита", принёс свои извинения голкиперу ЦСКА Владиславу Торопу, которому он нанёс серьёзную травму во вчерашнем матче Кубка России за выход в суперфинал.
"Я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шёл на мяч и совершенно не хотел причинить ему вреда. Очень сожалею и переживаю, что это произошло. Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле", — написал футболист "Зенита" у себя в соцсетях.
Во вчерашнем матче между командами "Зенит" и ЦСКА голкипер красно-синих Владислав Тороп получил тяжёлую травму, столкнувшись головой с защитником петербуржцев Нуралы Алипом, из-за чего вратаря пришлось заменить. Представители московского футбольного клуба рассказали, что вратарь получил множественные переломы костей лица, теперь ему предстоит операция.