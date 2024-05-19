"Балтика" в гостях уступила "Ростову" и потеряла шансы остаться в РПЛ без стыков

Футболисты калининградской "Балтики" проиграли "Ростову" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В команде победителей отличились полузащитник Кирилл Щетинин (33-я минута) и форвард Роналдо (36). У "Балтики" гол в ворота соперника забил защитник Роберто Фернандес (45+3). Во втором тайме калининградцы активно сражались, пытаясь добиться положительного для себя результата, однако ничего не вышло.

Теперь "Балтика" на пороге вылета из РПЛ. В последнем матче команда сразится с московским "Локомотивом" на домашнем поле 25 мая. "Балтика" потеряла шансы подняться на 12-е место. Таким образом, команда поборется с воронежским "Факелом" и "Пари НН" (по 29 очков) за 13-е и 14-е место, это даст право сыграть в стыковых матчах, чтобы остаться в элитном дивизионе. "Ростов" же с 43 очками сейчас поднялся на шестое место в турнирной таблице.