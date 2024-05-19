Красиво попрощались с капитаном: "Спартак" обыграл "Рубин" в последнем домашнем матче Джикии

Столичный "Спартак" обыграл казанский "Рубин" в последнем домашнем матче сезона. Встреча в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась в воскресенье, 19 мая, на "Лукойл-арене" и завершилась со счётом 3:1.

Болельщики и игроки провожают Георгия Джикию. Видео © Telegram / ФК "Спартак-Москва"

Голами у победившей команды отличились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Кристофер Мартинс, а у "Рубина" отличился нападающий Мирлинд Даку. Отметим, что в стартовом составе "Спартака" с капитанской повязкой вышел Георгий Джикия — он провёл последний домашний матч за красно-белых. Его заменили на 67-й минуте, и это была целая церемония: болельщики проводили футболиста аплодисментами, а коллеги по команде организовали прощальный коридор.