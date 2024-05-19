Красиво попрощались с капитаном: "Спартак" обыграл "Рубин" в последнем домашнем матче Джикии
"Спартак" со счётом 3:1 обыграл "Рубин" в последнем домашнем матче сезона РПЛ
Болельщики "Спартака" на матче с "Рубином" 19 мая. Обложка © Telegram / ФК "Спартак-Москва"
Столичный "Спартак" обыграл казанский "Рубин" в последнем домашнем матче сезона. Встреча в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась в воскресенье, 19 мая, на "Лукойл-арене" и завершилась со счётом 3:1.
Болельщики и игроки провожают Георгия Джикию. Видео © Telegram / ФК "Спартак-Москва"
Голами у победившей команды отличились Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Кристофер Мартинс, а у "Рубина" отличился нападающий Мирлинд Даку. Отметим, что в стартовом составе "Спартака" с капитанской повязкой вышел Георгий Джикия — он провёл последний домашний матч за красно-белых. Его заменили на 67-й минуте, и это была целая церемония: болельщики проводили футболиста аплодисментами, а коллеги по команде организовали прощальный коридор.
Добавим, что "Спартак" находится на пятой строчке в турнирной таблице с 49 баллами, а "Рубин" располагается на седьмом месте с 41 очком. В заключительном туре московская команда встретится на выезде с "Оренбургом", а футболисты "Рубина" примут "Сочи". Матчи состоятся 25 мая.
Как сообщал Life.ru, по окончании сезона Георгий Джикия покинет "Спартак" из-за окончания контракта. Клуб попрощался с ним трогательным видео. Тем временем новым главным тренером команды станет Деян Станкович. По данным клуба, 45-летний серб возглавит его со следующего сезона. Команде, кстати, предрекли новые успехи во главе с новым тренером.